 Природа Байкала |
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Природа Байкала

авторский проект Вячеслава Петухина
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Пожалуй основной идеей сайта "Тункинские Гольцы" (явившегося предтечей "Природы Байкала") было желание запечатлеть "как же там в горах". Вообще, желание максимально полно запечатлеть то, что мы видим своими глазами, довольно естественно. У меня оно возникало как-то и применительно к иркутским улицам. Причём однажды я услышал такую же мысль от практически незнакомого человека: хочется пройти по улицам и просто заснять всё подряд.

На практике такая идея даёт довольно "серые" результаты. Дело в том, что это в нашей памяти, когда мы смотрим "всё подряд", запечатляется только то, что достойно внимания, а всё остальное забывается. Снимки же сами по себе такой способностью не обладают. :-) Но как идеал: "стремиться запечатлеть всё и при этом интересно" - эту идею я и сейчас считаю важной.

И вот пришло время попытаться осуществить её (хоть и в ограниченном объёме) для главного объекта сайта - озера Байкал. Как-то специально этим заниматься у меня возможности не было, просто воспользовался общедоступной возможностью. Я постарался как можно полнее представить виды западного берега, при этом, конечно, некоторые совершенно невыразительно смотрящиеся с воды районы пришлось опустить. К счастью, Байкал разнообразен и отдельные скучные пейзажи быстро сменялись новыми интересными. Погода была благоприятной в северной части Байкала. Южные панорамы при солнечной погоде были бы гораздо привлекательнее. Что получилось - судить Вам. Прошу сильно не ругать за кривой местами горизонт и следы от склейки. По-моему, это здесь не самое важное.

Панорамы здесь представлены в двух размерах: на каждой из них справа под фотографией есть ссылка "Эта фотография большого размера" - так что можно рассмотреть детали.

Окрестности Больших Котов


Панорама от мыса Лиственничного до Большой Сенной


Окрестности Большого Голоустного


Панорама района мыса Роговик


Панорама от мыса Бора-Ялга


Падь Широкая


Падь Крестовская


У мыса Крестовский


За мысом Крестовским


Саган-Заба


Падь Бирхин


Падь Бегул


Усть-Анга


Панорама от залива Ая


Перед мысом Улан-Нур


У мыса Улан-Нур


Панорама окрестностей горы Тан-Хан


Недалеко от горы Тан-Хан


Недалеко от Ольхонских Ворот


Мыс Крест


Залив Тутайский


Зундук


Между Зундуком и Замой


У залива Кодового


У Покойников


Скалы у реки Ледяной


Река Ледяная


Елохин


У мыса Малого Черемшанного


Черемшанка


У мыса Мужинай


У мыса Болсодей


Перед мысом Котельниковским


Напротив турбазы на "Котелках"


Гуилга


У мыса Лударь


У острова Богучан


Село Байкальское


Северобайкальск - город под Байкальским хребтом


Северобайкальск - город под Байкальским хребтом


Между Северобайкальском и Нижнеангарском


Нижнеангарск



Вячеслав Петухин

LehaХорошие технические, познавательные фото.
Это с Кометы видимо снято, на таком расстоянии?
06.01.2010, 23:57:10 |
Вячеслав ПетухинДа, конечно с Кометы. Некоторые панорамы ужасно плохо клеились именно из-за того, что с ходу сняты. :-(
07.01.2010, 00:36:07 |
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