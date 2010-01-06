Природа Байкала

Пожалуй основной идеей сайта "Тункинские Гольцы" (явившегося предтечей "Природы Байкала") было желание запечатлеть "как же там в горах". Вообще, желание максимально полно запечатлеть то, что мы видим своими глазами, довольно естественно. У меня оно возникало как-то и применительно к иркутским улицам. Причём однажды я услышал такую же мысль от практически незнакомого человека: хочется пройти по улицам и просто заснять всё подряд. На практике такая идея даёт довольно "серые" результаты. Дело в том, что это в нашей памяти, когда мы смотрим "всё подряд", запечатляется только то, что достойно внимания, а всё остальное забывается. Снимки же сами по себе такой способностью не обладают. :-) Но как идеал: "стремиться запечатлеть всё и при этом интересно" - эту идею я и сейчас считаю важной. И вот пришло время попытаться осуществить её (хоть и в ограниченном объёме) для главного объекта сайта - озера Байкал. Как-то специально этим заниматься у меня возможности не было, просто воспользовался общедоступной возможностью. Я постарался как можно полнее представить виды западного берега, при этом, конечно, некоторые совершенно невыразительно смотрящиеся с воды районы пришлось опустить. К счастью, Байкал разнообразен и отдельные скучные пейзажи быстро сменялись новыми интересными. Погода была благоприятной в северной части Байкала. Южные панорамы при солнечной погоде были бы гораздо привлекательнее. Что получилось - судить Вам. Прошу сильно не ругать за кривой местами горизонт и следы от склейки. По-моему, это здесь не самое важное. Панорамы здесь представлены в двух размерах: на каждой из них справа под фотографией есть ссылка "Эта фотография большого размера" - так что можно рассмотреть детали.